نبيلة عبيد تعلن عن اقتراب موعد إصدار كتابها الأول

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعلنت الفنانة نبيلة عبيد عن اقتراب موعد صدور كتاب يرصد مشوارها السينمائي.

حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام ، وكتبت : الموعد اقترب وصدور كتاب سينما نبيلة عبيد بات قريباً جداً.

وتابعت : موسيقي بعنوان "حياتي" لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب ، تغبر عن حالة الترقب والمفاجأت التي أعيشها وانتظرها.

وأنهت حديثها قائله :"بحبكم أوي ومساء الورد علي عنيكم وطبعاً شكراً مركز أفنان الفن علي إبداعاته الفنية".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سكر زيادة" وذلك بالتعاون مع نادية الجندي وهالة فاخر وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.

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