لهذا السبب بهاء سلطان مطلوب على جوجل

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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تصدر اسم الفنان بهاء سلطان، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد أعلانه فسخ التعاقد مع شركة المنتج نصر محروس.


ونفى المنتج نصر محروس، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" ما أعلنه الفنان بهاء سلطان، فقال: "كذب، الكلام ده محصلش، المحكمة موجودة وروحوا اسألوا، وهي حكمت لصالحي مش لصالح بهاء، وتم رفض الدعوى الفرعية اللي رافعها شكلًا وموضوعًا، وألزمته أيضًا بالتنفيذ العيني للعقد وملحقه يعني الألبومين الباقيين".

جدير بالذكر أن سلطان، كتب على حسابه الشخصي بـ"فيس بوك” منذ قليل: "الحمدلله تم فسخ عقدي مع شركة فري ميوزيك (نصر محروس)، إن ينصركم الله فلا غالب لكم".

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