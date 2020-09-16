ليفاندوفسكي يعلق على جائز الكرة الذهبية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أعرب البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم هجوم بايرن ميونخ الألماني عن أمله في حدوث تغيير في الأشهر المقبلة بعد أن تم إلغاء حفل جائزة الكرة الذهبية هذا العام.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لوسائل الإعلام:"بالنسبة لهذا الموسم، لكل نادٍ وكل لاعب كرة قدم ربما يكون أصعب موسم في حياتنا، لدينا مباراة كل 3 أيام تقريباً بدون راحة، سيكون الأمر صعباً".

وأضاف:"بجب أن نكون مستعدين ليس فقط لكرة القدم والمهارات والكفاءة ولكن أيضًا للياقتنا وجسدنا، أريد أن أبذل قصارى جهدي وأن أسجل الأهداف ولكن بالطبع المركز الأول دائمًا هو هدف الفريق".

وعن إلغاء الكرة الذهبية، علق ليفاندوفسكي قائلاً:" العام لم ينته بعد، آمل أن يتغير شيء ما في الأشهر القليلة المقبلة، لقد كان موسمًا رائعًا بالنسبة لنا ولكن من يدري ما سيحدث في الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة".

واختتم ليفاندوفسكي تصريحاته قائلاً:" اللعب في الدوري الأمريكي؟ عمري 32 عاماً، لذلك لا أفكر فيما سيحدث في السنوات القليلة المقبلة لأنني أريد أن ألعب ربما لمدة 5 أو 6 سنوات على مستوى عالٍ، بالتأكيد هذا خيار ربما في المستقبل".

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