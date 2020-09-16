تعرف على تفاصيل مسلسل "الوجه الآخر" لماجد المصري

Advertisements



يُعرض حالياً مسلسل "الوجه الآخر " علي قناة cbc دراما من السبت للأربعاء الساعة 11 مساءً.



مسلسل "الوجه الآخر " يُناقش قضية مهمة في المجتمع، وهو صراع الأموال بطرق غير مشروعة، ويدخل فى العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية، ويتورط فى الكثير من القضايا فى إطار درامي تشويقي.



ويظهر ماجد المصرى في أحداث المسلسل بشخصية رجل أعمال ، يدخل في عدة أزمات، أبرزها صراع على المال بطريقة غير مشروعة، ومن خلال تلك المواضيع يتناول ماجد المصرى قضية مهمة للمجتمع المصرى، خاصة أن تلك المواضيع تهم قطاع كبير من الجمهور.



ويعد مسلسل "الوجه الآخر" ثانٍ بطولات ماجد المصرى في الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، وهو بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، وهو قصة ماجد المصري، تأليف فداء الشندويلي، إخراج سميح النقاش، إنتاج شركة سينرجي، وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة.