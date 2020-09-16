تشكيل بيراميدز لمواجهة وادي دجلة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة وادي دجلة في لقاء الجولة ٢٧ من الدوري الممتاز على استاد بتروسبورت.

 

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: مهدي سليمان

 

خط الدفاع: ولفريد كانون - أحمد توفيق - محمد حمدي - عبد الله بكري

 

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- عمر جابر - إبراهيم عادل - محمد فاروق - إيريك تراوري

 

خط الهجوم: جون أنطوي

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

 

أحمد دعدور - عبد الله السعيد - طارق طه - إبراهيم حسن- محمود حمادة - أحمد أيمن منصور - محمد فتحي - دودو الجباس

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