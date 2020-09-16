عجوز ريال مدريد يقترب من خلافة "أسد التيرانجا"

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي نابولي الإيطالي يستهدف التعاقد مع أحد مدافعي الفريق الأول بنادي ريال مدريد من أجل خلافة السنغالي كاليدو كوليبالي.

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن نادي نابولي قد إنضم إلى الصراع مع نادي روما من أجل التعاقد مع المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز لاعب النادي المكي في الصيف.

وأوضحت الصحيفة أن نادي نابولي يري في صاحب الـ 30 عام حل سريع لتعويض كوليبالي الذي إقترب بشدة من مغادرة سان باولو في الصيف الحالي.

بينما يسعي روما في التعاقد مع ناتشو في ظل أهدافه في تدعيم خط الدفاع بلاعب قوي بعد التعاقد مع كومبولا مؤخرًا من فيرونا.

يذكر أن ناتشو طالما عاني الفترات الماضية من قلة المشاركه في تشكيل الفرنسي زين الدين زيدان الذي يعتمد بشكل كبير على مواطنه فاران وقائد الفريق سيرجيو راموس.

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