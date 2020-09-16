عبد الغفار: الجامعة المصرية اليابانية مثال للصداقة بين مصر واليابان

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:30 م
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا مثال للصداقة بين القاهرة وطوكيو، لافتَا إلى أن اليابان نموذج رائع في التعليم.

وتابع "عبد الغفار"، خلال حواره مع مراسلة "Dmc"، مساء الأربعاء، أن الجامعة المصرية اليابانية تقع على مساحة 200 فدان وهي عبارة عن مبنى متميز جدًا يضم 14 كلية، ويوجد بها مدينة كاملة من المرافق والمحطات المعالجة، وكل ما تحتاجه المدنية من أجهزة ومعدات، بالاضافة لمراكز تميز علمية بنفس الأجهزة المتواجدة في اليابان.

ولفت إلى أن هناك اتفاقيات دولية مع 15 جامعة يابانية تضمن انتداب 100 عضو تدريس من طوكيو، وهذا نموذج من الجماعات المتطورة المعنية بالتكنولوجيا.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية وعدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد أنه كان حريص على أن يروى مجموعة من الشباب المشارك فى برامج التدريب التابعة لوزارة الاتصالات تجربتهم لشباب الجامعات والمعاهد المختلفة فى مصر خلال افتتاح مشروعات تعليمية جديدة بالإسكندرية، قائلا: "التجربة كده والفرصة كده.. التأهيل والتدريب يحقق ده.. وكويس أن يكون لدينا شباب".

وأضاف الرئيس السيسى: "الدولة مستعدة لتوفير التعليم والتأهيل المطلوب.. وعلى الشباب مساعدتنا على الدراسة وتجهيز أنفسهم.. حتى تجد نفسك فى سوق العمل.. ونافع لنفسك واسرتك.. واشكركم واشكر من يسعى لتأهيل نفسه".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية سعت إلى الدخول مبادرات الاتصالات وتأهيل الشباب المصرى للسوق العالمى، قائلا: "دائما ما يقال أن عدد البشر الكبير عبء ولكن إذا تم البحث والنظر إلى الفرص الموجودة سواء على مستوى الوطن أو الإقليم أو العالم، يمكننا أن نوفر فرصة لأولادنا على الالتحاق بسوق الاتصالات من خلال توفير الكفاءة والمواصفات المطلوبة لدخول المجال بقوة لأن لدينا شباب كبير وواعى".

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