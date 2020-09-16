مصطفى شردي يداعب السيسي بعد تصريحاته اليوم: "أنا مش بحسدك"

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:27 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيماء حسن
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داعب الإعلامي محمد مصطفى شردي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تصريحات الرئيس اليوم خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وعدد من الجامعات الأهلية ببرج العرب.

وقال "شردي" خلال تقديم برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "اندهشت من حفظ الرئيس لعدد الطلبة الذين تقدموا بتظلمات وحفظه لعدد الفصول والمدارس وكل ما كان يقال أثناء العرض".

وأضاف "أنا مش بحسد والله، ومدرك تمامًا لخلفية المخابرات العسكرية التي جاء منها الرئيس السيسي، وإحنا اللي زقناه علشان يلحق البلد دي ويتحرك لحماية الشعب وإنقاذه من الانهيار".

وكان شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح عدد من المنشآت التعليمية الجديدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وافتتح الرئيس السيسي، على هامش افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وعدد من الجامعات الأهلية ببرج العرب، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، افتتاح الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية، وافتتاح كلية طب وطب الأسنان بجامعة السويس. كما افتتح الرئيس، مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.

وقال الرئيس السيسي، إن هناك بعد الدول المجاورة لنا تسبق مصر بنحو 25 عاما في الذكاء الاصطناعي، مما دفع وزير الاتصالات للتعليق قائلًا: "إن شاء الله نلحقهم يا فندم".

وعقب الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وعدد من الجامعات الأهلية ببرج العرب، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء: "دي مش خناقة دا شغل".

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