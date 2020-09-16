فاسيليو يعلن تشكيل وادي دجلة لمواجهة بيراميدز بالدوري

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:26 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أعلن اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بيراميدز بعد قليل في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل وادي دجلة كلا من :-

حراسة المرمى : محمد عبد المنصف

خط الدفاع : أحمد رمضان "بيكهام" - عمرو صالح - خالد رضا - يعقوبو

خط الوسط : أحمد سعيد - محمد رضا - محمد هلال

خط الهجوم : رفيق كابو - عبد الكبير الوادي - رجب عمران.

البدلاء :-

خالد وليد - عبد الله محمود - مروان حمدي - محمد عبد العاطي - بسام وليد - حسام عرفات - أحمد حسن - إبراهيم عايش - أحمد شريف.

أخبار تهمك

ضبط السائق المتسبب في استشهاد ضابط القليوبية

منذ حوالي 10 ساعة

مدرب محمد صلاح يرد بغضب على مستقبله مع ليفربول

منذ ساعتين و 38 دقيقة

شوبير يعلن استبعاد 3 مدربين من تدريب الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

فايلر يحسم مصير صالح جمعة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد اللاعبين

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم إنتر ميلان

منذ 38 دقيقة

مدرب الأهلي السابق مرشح لخلافة كارتيرون في الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

برشلونة يستقر على رحيل 12 لاعبًا.. تعرف عليهم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ 38 دقيقة

بعد رحيل ريجيلون.. ريال مدريد يُقيد "الفيراري"

منذ ساعة و 23 دقيقة

"راح يصالح مراته فوجد كمينا".. القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال بالشيخ زايد

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة في الأهلي بسبب بلايلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:01 م

شوبير يعلن استبعاد 3 مدربين من تدريب الزمالك

06:29 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك

04:34 م

بعد رحيل ريجيلون.. ريال مدريد يُقيد "الفيراري"

06:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر