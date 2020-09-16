فاسيليو يعلن تشكيل وادي دجلة لمواجهة بيراميدز بالدوري

أعلن اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بيراميدز بعد قليل في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





وضم تشكيل وادي دجلة كلا من :-





حراسة المرمى : محمد عبد المنصف





خط الدفاع : أحمد رمضان "بيكهام" - عمرو صالح - خالد رضا - يعقوبو





خط الوسط : أحمد سعيد - محمد رضا - محمد هلال





خط الهجوم : رفيق كابو - عبد الكبير الوادي - رجب عمران.





البدلاء :-





خالد وليد - عبد الله محمود - مروان حمدي - محمد عبد العاطي - بسام وليد - حسام عرفات - أحمد حسن - إبراهيم عايش - أحمد شريف.



