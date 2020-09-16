برلمانية: "الدول المعادية تغضب من إنجازات مصر" (فيديو)

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:24 م
أنيسة حسونة
أنيسة حسونة
داليا الحسين
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قالت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن الدول المعادية تزداد غضبا بسبب إنجازات مصر.

وتابعت "حسونة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء: "مصر مش هتقع، وجميع فئات مصر تعرف حقيقة الجماعات الإرهابية، لن يسمح أحد بعودة نظام جماعة الإخوان الإرهابية مرة أخرى"، مشيدة بجهود الدولة في النقل والبنية التحتية.

وأضافت عضو مجلس النواب: "لا ندعي أننا دولة بلا مشاكل، لكننا في الوقت ذاته واثقون في دولتنا"

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية وعدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد أنه كان حريص على أن يروى مجموعة من الشباب المشارك فى برامج التدريب التابعة لوزارة الاتصالات تجربتهم لشباب الجامعات والمعاهد المختلفة فى مصر خلال افتتاح مشروعات تعليمية جديدة بالإسكندرية، قائلا: "التجربة كده والفرصة كده.. التأهيل والتدريب يحقق ده.. وكويس أن يكون لدينا شباب".

وأضاف الرئيس السيسى: "الدولة مستعدة لتوفير التعليم والتأهيل المطلوب.. وعلى الشباب مساعدتنا على الدراسة وتجهيز أنفسهم.. حتى تجد نفسك فى سوق العمل.. ونافع لنفسك واسرتك.. واشكركم واشكر من يسعى لتأهيل نفسه".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية سعت إلى الدخول مبادرات الاتصالات وتأهيل الشباب المصرى للسوق العالمى، قائلا: "دائما ما يقال أن عدد البشر الكبير عبء ولكن إذا تم البحث والنظر إلى الفرص الموجودة سواء على مستوى الوطن أو الإقليم أو العالم، يمكننا أن نوفر فرصة لأولادنا على الالتحاق بسوق الاتصالات من خلال توفير الكفاءة والمواصفات المطلوبة لدخول المجال بقوة لأن لدينا شباب كبير وواعى".

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