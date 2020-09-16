4 مليون برميل تراجع في مخزونات النفط الأمريكي

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:46 م
بوابة الفجر
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تراجعت على غير المتوقع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة في أحدث أسبوع، بينما ارتفع مخزون نواتج التقطير مجددا بحسب تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء.

ونزل مخزون الخام 4.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر أيلول إلى 496 مليون برميل، في حين توقع المحللون ارتفاعه 1.3 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 74 ألف برميل في أحدث أسبوع.

وزاد استهلاك الخام بمصافي التكرير 709 آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وارتفع معدل استغلال طاقة المصافي أربع نقاط مئوية.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 0.4 مليون برميل إلى 231.5 مليون برميل، بينما توقع المحللون تراجعها 160 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.5 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 179.3 مليون برميل، في حين كان من المتوقع صعودها 600 ألف برميل.

وهبط صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 66 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة.

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