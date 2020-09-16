ميكنة جميع الجامعات الحكومية بحلول العام الدراسي المقبل (فيديو)

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:26 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
شيماء حسن
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أكد عمرو طلعت، وزير الاتصالات، على أن الإستعانة بتكنولوجيا المعلومات والتعليم الرقمي أصبح ضرورة في منظومة التعليم، قائلًا "التكنولوجيا هي المستقبل وهو أمر مفروغ منه".

وأضاف "طلعت" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن رئيس الوزراء في مؤتمر اليوم طرح رؤية الحكومة في العملية التعليمية وضرورة التوجه نحو التعليم الرقمي وذلك من خلال خلق منصات رقمية تستطيع الطلبة استخدامها.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ميكنة جميع الجامعات الحكومية الـ27 بحلول العام الدراسي 2021- 2022، موضحًا أن جميع المعامل والملاعب وقاعات الدرس ستكون ميكنة بحلول هذا التوقيت.

وتابع وزير الاتصالات أن هناك مبادرات متعددة لتعليم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهدف منها هو مساعدة الشباب بكافة الأطياف للالتحاق بالعمل واكتساب مهارات تمكنه من المنافسة في سوق العمل الإقليمي والدولي بمرتبات مجزية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح عدد من المنشآت التعليمية الجديدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

حيث افتتح الرئيس السيسي، على هامش افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وعدد من الجامعات الأهلية ببرج العرب، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، افتتاح الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية، وافتتاح كلية طب وطب الأسنان بجامعة السويس. كما افتتح الرئيس، مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.

وقال الرئيس السيسي، إن هناك بعد الدول المجاورة لنا تسبق مصر بنحو 25 عاما في الذكاء الاصطناعي، مما دفع وزير الاتصالات للتعليق قائلًا: "إن شاء الله نلحقهم يا فندم".

وعقب الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وعدد من الجامعات الأهلية ببرج العرب، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء: "دي مش خناقة دا شغل".

وتابع، أننا نخرج مئات الآلاف من الطلاب سنويًا ولكن الأهم هل هم مؤهلين لسوق العمل الجديد.

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