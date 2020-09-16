16 مليار دولار صادرات مصر غير البترولية في 8 أشهر

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:12 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن قيمة صادرات مصر غير البترولية بلغت خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري نحو 16 مليار دولار، مقابل 16.52 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع بلغ 4.7 %.

وأوضحت الهيئة، اليوم الأربعاء، أن صادرات مصر غير البترولية ارتفعت خلال أغسطس الماضي بنحو 75 مليون دولار بنسبة 5 %ة، لتبلغ 1.741 مليار دولار، مقابل 1.694 مليار دولار في أغسطس 2019.

وأضافت، أن نحو 9 مجالس تصديرية حققت ارتفاعا أبرزها صادرات "المجلس التصديري للطباعة والتغليف والكتب والمصنفات الفنية " بارتفاع ملحوظ ليسجل 68 مليون دولارخلال أغسطس الماضي مقارنة بـ45 مليون دولار) في أغسطس 2019 بنسبة زيادة 51 %، يليه صادرات "المجلس التصديرى للصناعات الطبية" والتي بلغت 40 مليون دولار مقارنة بـنحو 30 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 33 %.

وذكر المجلس التصديرى للصناعات اليدوية، أنه سجل زيادة للصادرات لمستوى 16 مليون دولار خلال أغسطس الماضي، مقارنة بـ 14 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 41 %.

كما ارتفعت صادرات المجلس التصديري للمنتجات الكيماوية والأسمدة، لتصبح 423 مليون دولار، مقابل 380 مليون دولار، أي بنسبة زيادة 11 %ة، وبلغت صادرات المجلس التصديري للسلع الهندسية والإلكترونية 198 مليون دولار 184 مليون جنية خلال نفس الفترة من العام السابق، أي بزيادة 8 %.

واوضحت الهيئة، أن قيمة 20 سلعة غذائية من صادرات مصر غير البترولية خلال شهر أغسطس 2020 بلغت نحو 190مليون دولار.

وتصدر القائمة الجبن، ثم دقيق القمح ، وسكر القصب، والخضر المجمدة غير المطبوخة أو المطبوخة بالبخار، ثم الفواكه والأثمار القشريه المجمدة، والمحضرات الغذائية، ومنتجات المخابز.

أخبار تهمك

مدرب الأهلي السابق مرشح لخلافة كارتيرون في الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ 38 دقيقة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يستقر على رحيل 12 لاعبًا.. تعرف عليهم

منذ حوالي 4 ساعات

بعد رحيل ريجيلون.. ريال مدريد يُقيد "الفيراري"

منذ ساعة و 23 دقيقة

"راح يصالح مراته فوجد كمينا".. القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال بالشيخ زايد

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يعلن استبعاد 3 مدربين من تدريب الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب محمد صلاح يرد بغضب على مستقبله مع ليفربول

منذ ساعتين و 38 دقيقة

فايلر يحسم مصير صالح جمعة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد اللاعبين

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم إنتر ميلان

منذ 38 دقيقة

ضبط السائق المتسبب في استشهاد ضابط القليوبية

منذ حوالي 10 ساعة

صدمة في الأهلي بسبب بلايلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:01 م

شوبير يعلن استبعاد 3 مدربين من تدريب الزمالك

06:29 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك

04:34 م

بعد رحيل ريجيلون.. ريال مدريد يُقيد "الفيراري"

06:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر