16 مليار دولار صادرات مصر غير البترولية في 8 أشهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن قيمة صادرات مصر غير البترولية بلغت خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري نحو 16 مليار دولار، مقابل 16.52 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع بلغ 4.7 %.





وأوضحت الهيئة، اليوم الأربعاء، أن صادرات مصر غير البترولية ارتفعت خلال أغسطس الماضي بنحو 75 مليون دولار بنسبة 5 %ة، لتبلغ 1.741 مليار دولار، مقابل 1.694 مليار دولار في أغسطس 2019.





وأضافت، أن نحو 9 مجالس تصديرية حققت ارتفاعا أبرزها صادرات "المجلس التصديري للطباعة والتغليف والكتب والمصنفات الفنية " بارتفاع ملحوظ ليسجل 68 مليون دولارخلال أغسطس الماضي مقارنة بـ45 مليون دولار) في أغسطس 2019 بنسبة زيادة 51 %، يليه صادرات "المجلس التصديرى للصناعات الطبية" والتي بلغت 40 مليون دولار مقارنة بـنحو 30 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 33 %.





وذكر المجلس التصديرى للصناعات اليدوية، أنه سجل زيادة للصادرات لمستوى 16 مليون دولار خلال أغسطس الماضي، مقارنة بـ 14 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 41 %.





كما ارتفعت صادرات المجلس التصديري للمنتجات الكيماوية والأسمدة، لتصبح 423 مليون دولار، مقابل 380 مليون دولار، أي بنسبة زيادة 11 %ة، وبلغت صادرات المجلس التصديري للسلع الهندسية والإلكترونية 198 مليون دولار 184 مليون جنية خلال نفس الفترة من العام السابق، أي بزيادة 8 %.





واوضحت الهيئة، أن قيمة 20 سلعة غذائية من صادرات مصر غير البترولية خلال شهر أغسطس 2020 بلغت نحو 190مليون دولار.





وتصدر القائمة الجبن، ثم دقيق القمح ، وسكر القصب، والخضر المجمدة غير المطبوخة أو المطبوخة بالبخار، ثم الفواكه والأثمار القشريه المجمدة، والمحضرات الغذائية، ومنتجات المخابز.



