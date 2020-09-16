كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم إنتر ميلان

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد كان يرغب في التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي في الصيف الحالي.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن لوكاكو يعتبر الخيار الأول بالنسبة لرونالد كومان لتدعيم خط هجوم البلوجرانا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة النادي الكتالوني إستبعدت خيار التعاقد مع لوكاكو منذ البداية لأسباب مالية وصعوبة موافقة إنتر ميلان على التخلي عن نجمه البلجيكي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه سبق لكومان تدريب لوكاكو عندما كان المدير الفني لإيفرتون الإنجليزي في موسم 2016/2017.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن روميلو لوكاكو كان قد إنضم لإنتر ميلان في الصيف الماضي قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي وسجل لإنتر ميلان حتى الآن 34 هدفاً في 56 مباراة في مختلف البطولات.

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