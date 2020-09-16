بعد إعلان نتيجة جولة الإعادة.. تعرف على اختصاصات نواب الشيوخ

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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الأربعاء، نتيجة جولة الإعادة الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ.



وجرت جولة الإعادة على مدى يومى الثلاثاء، والأربعاء، 8، و9 سبتمبر الحالى، التى خاضها 52 مرشحا، لحسم 26 مقعدًا بالنظام الفردى، فى 14 محافظة متبقية من الجولة الأولى، هى: الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مطروح، وبإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، عن الفائزين فى جولة الإعادة، يكون تشكيل مجلس الشيوخ قد اكتمل.



وفيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" اختصاصات أعضاء مجلس الشيوخ:



نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها رقم 26 مكرر (ك)، الصادر فى 1 يوليو 2020، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدار القانون رقم 141 لسنة 2020، بإصدار قانون مجلس الشيوخ، الذى أقره مجلس النواب.



وجاء فى المادة رقم (7) من الفصل الثانى من قانون مجلس الشيوخ، المنظم لاختصاصات المجلس:



يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى، وتوسيع مجالاته.



وجاء فى المادة رقم (8) من الفصل الثانى من قانون مجلس الشيوخ:



يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى:



1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.



2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.



3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.



4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.



5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.



ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.



تكوين المجلس



وفى الفصل الأول من الباب الأول من قانون مجلس الشيوخ، الخاص بتكوين المجلس، جاء فى المادة رقم (1): يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.



وبشأن توزيع المقاعد بين النظامين الفردى والقائمة، جاء فى المادة رقم (2): يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.



انتخابات الشيوخ



وعلى مدى يومى الثلاثاء والأربعاء، 8، و9 سبتمبر الحالى، عقدت جولة الإعادة الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وهو الغرفة الثانية للبرلمان، التى تضمن تمثيل المجتمع بجميع أطيافه وتدعم الممارسة الديمقراطية.



وفتحت اللجان الانتخابية فى 14 محافظة، أبوابها أمام المواطنين، الذين أدلوا بأصواتهم لحسم جولة الإعادة، التى تنافس خلالها 52 مرشحا، على 26 مقعدا بالنظام الفردى، والتى جرت على مدى يومى، الثلاثاء والأربعاء، بعد أن تم حسم 74 مقعدا على المقاعد الفردية خلال الجولة الأولى من الانتخابات التى أجريت على مدى يومى الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس الماضى.



وجرت جولة الإعادة فى محافظات الجيزة، والقليوبية، وبورسعيد، والإسماعيلة، والمنوفية، وكفر الشيخ، ودمياط، وبنى سويف، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والاقصر، وأسوان، ومطروح.



وتوافد الناخبون على لجان الاقتراع، وسط إجراءات أمنية مشددة، من قبل الأجهزة الأمنية، وقوات الجيش، المكلفة بتأمين العملية الانتخابية.



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج جولة الإعادة، اليوم الأربعاء، عقب انتهاء الاقتراع والفرز.