الإمارات: سياسات تركيا تقف عقبة أمام إقامة علاقات بناءة معها

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
Advertisements

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجيةا، إن سياسات تركيا تقف عقبة أمام إقامة علاقة بناءة معها، مشيراً إلى أن تركيا لديها مشاكل في رؤية مجال سيادتها وسيادة الدول الأخرى، جاء ذلك في لقاء مع شبكة سي إن إن الأمريكية .

 

وأوضح قرقاش أن نهج تركيا تجاه القضايا العربية دفع نحو الدفع بالعلاقة جيدة بين الإمارات واليونان من جيدة إلى عظيمة.

 

واعتبر أن سحب تركيا لسفينة التنقيب قرار عقلاني "اعتقد أنه مرتبط أيضا بالسياسة العقلانية الأمريكية تجاه قبرص"، وتابع: "نتوق جميعا لصفقة تعيد تركيا إلى قاعدة السلام مرة أخرى في المنطقة".

أخبار تهمك

بعد رحيل ريجيلون.. ريال مدريد يُقيد "الفيراري"

منذ أقل من ساعة

شوبير يعلن استبعاد 3 مدربين من تدريب الزمالك

منذ 38 دقيقة

مدرب محمد صلاح يرد بغضب على مستقبله مع ليفربول

منذ ساعتين و 6 دقيقة

5 مدربين "مروا على مصر" مُرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

ضبط السائق المتسبب في استشهاد ضابط القليوبية

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يحسم مصير صالح جمعة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

"راح يصالح مراته فوجد كمينا".. القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال بالشيخ زايد

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد اللاعبين

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

برشلونة يستقر على رحيل 12 لاعبًا.. تعرف عليهم

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب الأهلي السابق مرشح لخلافة كارتيرون في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يفقد ليونيل ميسي في 3 مباريات نارية

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة في الأهلي بسبب بلايلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

بعد رحيل ريجيلون.. ريال مدريد يُقيد "الفيراري"

06:16 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك

04:34 م

شوبير يعلن استبعاد 3 مدربين من تدريب الزمالك

06:29 م

مدرب الأهلي السابق مرشح لخلافة كارتيرون في الزمالك

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر