ننشر أسماء المرشحين على المقاعد الفردية في بني سويف

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:34 م
اللجنة
اللجنة
احمد فتحي الدسوقي
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أعلن النائب حسام العمده أمين حزب مستقبل وطن ببنى سويف مسؤول التحالف الانتخابي للأحزاب بالمحافظة، اليوم الاربعاء، انتهاء التحالف من اختيار المرشحين على المقاعد الفردية فى انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة بنى سويف والتى حصل فيها حزب مستقبل وطن على 6 مقاعد وحزب الشعب الجمهوري على مقاعدين وذلك فى الانتخابات التى تجرى فى المرحلة الأولى من بينها بنى سويف.

وجاءت الأسماء كالتالي: في الدائرة الأولى ومقرها مركز وبندر بني سويف "مجدي عبد الوهاب عبد اللطيف، وشهرته مجدي بيومي، ومحمد سيد كامل وشهرته رمضان حسان، وطارق مخيمر عبد التواب" مرشحون عن حزب مستقبل وطن.

وفي الدائرة الثانية ومقرها دائرة مركزي ناصر والواسطى "عصام عبد العزيز علي وشهرته عصام خلاف، مرشحًا عن حزب مستقبل وطن ومحمد سيد أحمد جنيدي" مرشحًا عن حزب الشعب الجمهوري، وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركز اهناسيا "سيد محمد محمد سيد" وشهرته "سيد الجزار" مرشحًا عن حزب مستقبل وطن.

وفي الدائرة الرابعة ومقرها مراكز "ببا وسمسطا والفشن": حسام محمد محمود وشهرته حسام العمدة، وطه محمد بهجت وشهرته طه أبو الناظر، مرشحان عن حزب مستقبل وطن، وأحمد علي عباس أبو زيد، مرشحًا عن حزب الشعب الجمهوري.

يُذكر أن لجنة تقسيم الدوائر خصصت لمحافظة بني سويف 16 مقعدًا "8 بالنظام الفردي و8 بنظام القائمة المغلقة".

كما كشف مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية ببني سويف، اليوم الأربعاء، أن حصيلة المتقدمين للكشف الطبي لخوض انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بلغت ٩٥ شخصًا منذ فتح باب الكشف الطبي وحتى اليوم.
ننشر أسماء المرشحين على المقاعد الفردية في بني سويف
ننشر أسماء المرشحين على المقاعد الفردية في بني سويف

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مجلس النواب بني سويف انتخابات النواب 2020 المقاعد الفردية

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