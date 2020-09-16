عمر كمال يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة "حتة قمراية"

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:19 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شوق المطرب عمر كمال جمهوره لأغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "حته قمراية".

حيث نشر عمر البوستر الدعائي للأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وتصدر عمر بوستر الأغنية هو وأورتيجا ، وعلق قائلاً :"عمر كمال وأورتيجا قريباً" .

وفي سياق منفصل طرح عمر كمال، مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحا كبيرا فور عرضها مباشرة.

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، توزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.

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