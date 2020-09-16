تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة المقبلة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
ينتظر عشاق كرة القدم الإنجليزية، انطلاق منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي ستقام يوم السبت المقبل، وستبدأ بـ4 مواجهات.

وشهدت الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز إثارة ومتعة كبيرة وانتهت بتصدر نادي أرسنال لجدول ترتيب المسابقة بأول ثلاث نقاط وبفارق الأهداف.

وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة المقبلة:

1 آرسنال، 3 نقاط.
2 ليستر سيتي، 3 نقاط.
3 تشيلسي، 3 نقاط.
4 نيوكاسل يونايتد، 3 نقاط.
5 وولفرهامبتون، 3 نقاط.
6 ليفربول، 3 نقاط.
7 إيفرتون، 3 نقاط.
8 كريستال بالاس، 3 نقاط.
9 أستون فيلا، بلا نقاط.
10 مانشستر سيتي، بلا نقاط.
11 مانشستر يونايتد، بلا نقاط.
12 بيرنلي، بلا نقاط.
13 ليدز يونايتد، بلا نقاط.
14 توتنهام، بلا نقاط.
15 ساوثهامبتون، بلا نقاط.
16 برايتون، بلا نقاط.
17 وست هام، بلا نقاط.
18 شيفيلد يونايتد، بلا نقاط.
19 فولهام، بلا نقاط.
20 وست بروميتش ألبيون، بلا نقاط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي ليفربول تشيلسي الدوري الإنجليزي الجوله الاولى

أخبار تهمك

مدرب الأهلي السابق مرشح لخلافة كارتيرون في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

شوبير يعلن استبعاد 3 مدربين من تدريب الزمالك

منذ 37 دقيقة

فايلر يحسم مصير صالح جمعة

منذ ساعتين

5 مدربين "مروا على مصر" مُرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

صدمة في الأهلي بسبب بلايلي

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد اللاعبين

منذ ساعتين و 36 دقيقة

"راح يصالح مراته فوجد كمينا".. القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال بالشيخ زايد

منذ حوالي 17 ساعة

بعد رحيل ريجيلون.. ريال مدريد يُقيد "الفيراري"

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

برشلونة يستقر على رحيل 12 لاعبًا.. تعرف عليهم

منذ حوالي 3 ساعات

ضبط السائق المتسبب في استشهاد ضابط القليوبية

منذ حوالي 10 ساعات

مدرب محمد صلاح يرد بغضب على مستقبله مع ليفربول

منذ ساعتين و 5 دقيقة

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ ساعتين و 35 دقيقة

برشلونة يفقد ليونيل ميسي في 3 مباريات نارية

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الانجليزي بعد نهاية الجولة الـ21

بعد فوز السيتي باللقب.. شاهد الترتيب النهائي لجدول الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على شيفيلد يونايتد

الجولة التاسعة.. موعد مباريات الدوري الانجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول أمام برايتون

قرعة الدوري الانجليزي| جدول مباريات تشيلسي في البريميرليج 2021

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

بعد رحيل ريجيلون.. ريال مدريد يُقيد "الفيراري"

06:16 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك

04:34 م

شوبير يعلن استبعاد 3 مدربين من تدريب الزمالك

06:29 م

مدرب الأهلي السابق مرشح لخلافة كارتيرون في الزمالك

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر