بشرى سارة من "التموين" للمصريين.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:27 م
بطاقة التموين
بطاقة التموين
مارينا بشارة
Advertisements
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء عن إضافة 6 مليون مولود من مواليد عام 2006 حتى 2015 التي تنطبق عليهم شروط اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية إلى منظومة الدعم وقاعدة البيانات الجديدة بالإنتاج الحربي إلا أنهم في انتظار الاعتماد المالي من وزارة المالية لصرف مقرراتهم التموينية والخبز شهريًا.

وفي سياق منفصل، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرار يحمل الرقم 41 لسنة 2020، والخاص بصرف الكمامات بنسبة 5% من قيمة كل استعاضة للتاجر التمويني إجباريًا.

وبحسب القرار، تحدد شركتي الجملة عدد الكمامات التس يتم صرفها، من منافذ مشروع "جمعيتس" والمجمعات الاستهلاكية، وأن يتم تعامل الكمامات مثل باقي السلع "الزيت والسكر" وأن يتم الصرف إجباريًا على البطاقات، التي تشمل عدد 3 أفراد فأكثر، وفي حالة صرف البطاقة لأكثر من مرة من السلع التموينية، كما يحق لجميع البطاقات صرف كمامتين كحد أقصى أيًا كان عدد الأفراد اختياريًا.


وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بداية الشهر الجاري صرف كمامة قماش واحدة فقط إجباريًا بشكل شهري على البطاقات التموينية، التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختياريًا للبطاقات المتضمنة 3 أفراد فأقل، وذلك اعتبارًا من اليوم 1-9-2020.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة والحكومة المصرية على صحة وسلامة المواطنين، وفى ظل تزايد منحنى الإصابات بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19)، مع عدم التزام بعض المواطنين حاليًا بارتداء الكمامات، وعدم الوعي الكافي بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمي، وبعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

و للاستفادة من قدرة وفاعلية البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية، على أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد قاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلًا عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة أنحاء الجمهورية.


أخبار تهمك

ضبط السائق المتسبب في استشهاد ضابط القليوبية

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يفقد ليونيل ميسي في 3 مباريات نارية

منذ حوالي 5 ساعات

بعد رحيل ريجيلون.. ريال مدريد يُقيد "الفيراري"

منذ ساعة الا ربع

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

برشلونة يستقر على رحيل 12 لاعبًا.. تعرف عليهم

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب محمد صلاح يرد بغضب على مستقبله مع ليفربول

منذ ساعتين

مدرب الأهلي السابق مرشح لخلافة كارتيرون في الزمالك

منذ ساعة و نصف

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يحسم مصير صالح جمعة

منذ ساعتين

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

شوبير يعلن استبعاد 3 مدربين من تدريب الزمالك

منذ نصف ساعة

5 مدربين "مروا على مصر" مُرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك

منذ ساعتين و 25 دقيقة

"راح يصالح مراته فوجد كمينا".. القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال بالشيخ زايد

منذ حوالي 17 ساعة

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد اللاعبين

منذ ساعتين و 31 دقيقة

صدمة في الأهلي بسبب بلايلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

بعد رحيل ريجيلون.. ريال مدريد يُقيد "الفيراري"

06:16 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك

04:34 م

شوبير يعلن استبعاد 3 مدربين من تدريب الزمالك

06:29 م

مدرب الأهلي السابق مرشح لخلافة كارتيرون في الزمالك

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر