بعد رحيل ريجيلون.. ريال مدريد يُقيد "الفيراري"









اقترب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي من التعاقد مع سيرجيو ريغيلون لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لمدة ثلاث سنوات مقابل 30 مليون يورو، بجانب 5 مليون كمتغيرات.





ومن جهته كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أخر تطورات رحيل الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، لاعب النادي الملكي بعد إقتراب رحيل ريغيلون إلى البريمرليج.





ووفقاً لشبكة " ديفينسا سينترال " فإن رحيل ريغيلون قد أغلق الباب أمام رحيل الظهير الأيسر البرازيلي خلال الصيف الحالي.





وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن مارسيلو يرغب في مغادرة تشكيل الفرنسي زين الدين زيدان وسط أهتمام كبير من نادي يوفنتوس الإيطالي بالفوز بخدماته.



