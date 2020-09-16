رئيس وزراء باكستان يطالب بـ "الإخصاء الكيميائي" كعقاب للمدانين بالاغتصاب

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:16 م
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان
وكالات
Advertisements
دعا عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني إلى الإخصاء الكيميائي للمغتصبين والمتحرشين بالأطفال، ردا على سؤال بشأن تعليقه على قضية اغتصاب حظيت باهتمام داخل البلاد.

وكانت قد قدمت امرأة باكستانية شكوى، زعمت فيها أنها تعرضت للاغتصاب الجماعي أمام طفليها، من قبل رجلين بعد نفاد الوقود وتعطل سيارتها على أحد الطرق السريعة بمدينة لاهور.

وتسببت القضية في إثارة غضب شعبي عارم وأدت إلى اشتعال تظاهرات مناهضة للعنف ضد المرأة بمختلف أنحاء البلاد، وفقا لما أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال خان إنه ناقش العقوبات المحتملة للجناة مع وزراء في حكومته، متابعا:"أعتقد أنهم يجب أن يشنقوا علنا. يجب أن يشنق المغتصبون والمتحرشون بالأطفال علانية. نحن لا نعرف الإحصائيات الحقيقية لحالات الاغتصاب، حيث إن الكثير من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها".

وأضاف "بعض الناس لا يبلغون عن تعرضهم أو أحد أفراد أسرتهم للاغتصاب أو التحرش بسبب الخوف أو الخجل".

ويرى خان أن الإعدام شنقا بشكل علني لن يكون مقبولا على الصعيد الدولي، مقترحا خضوع المغتصبين والمتحرشين بالأطفال "للإخصاء الكيميائي أو الجراحة حتى لا يتمكنوا من تكرار أفعالهم في المستقبل".

ووقع حادث اغتصاب السيدة يوم الخميس الماضي، وأكد إنعام غني المفتش العام لإقليم البنجاب أن الشرطة حددت هوية المشتبه بهما من خلال تحليل الحمض النووي، على أمل اعتقالهم قريبا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد رحيل ريجيلون.. ريال مدريد يُقيد "الفيراري"

منذ ساعة الا ربع

شوبير يعلن استبعاد 3 مدربين من تدريب الزمالك

منذ 34 دقيقة

برشلونة يستقر على رحيل 12 لاعبًا.. تعرف عليهم

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة في الأهلي بسبب بلايلي

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يفقد ليونيل ميسي في 3 مباريات نارية

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد اللاعبين

منذ ساعتين و 33 دقيقة

"راح يصالح مراته فوجد كمينا".. القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال بالشيخ زايد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

ضبط السائق المتسبب في استشهاد ضابط القليوبية

منذ حوالي 10 ساعات

مدرب الأهلي السابق مرشح لخلافة كارتيرون في الزمالك

منذ ساعة و نصف

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ ساعتين و 32 دقيقة

5 مدربين "مروا على مصر" مُرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

فايلر يحسم مصير صالح جمعة

منذ ساعتين

مدرب محمد صلاح يرد بغضب على مستقبله مع ليفربول

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

محمد الناصري: تزايد عدد حالات الاغتصاب في آخر 10 سنوات (فيديو)

اغتصاب جماعي لقصّر وحوامل ومرضعات بجنوب السودان (فيديو)

العفو الدولية: تفشى الاغتصاب فى الدنمارك رغم سمعتها فى المساواة بين الجنسين

إيطاليا تدرس الإخصاء الكيميائى للمغتصبين

فيلم "ما لا يقتلك" .. كيف يحول الاغتصاب حيوات ضحاياه

مشروع قانون يمنح العفو للمغتصبين يثير ضجة في تركيا

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

بعد رحيل ريجيلون.. ريال مدريد يُقيد "الفيراري"

06:16 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك

04:34 م

شوبير يعلن استبعاد 3 مدربين من تدريب الزمالك

06:29 م

مدرب الأهلي السابق مرشح لخلافة كارتيرون في الزمالك

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر