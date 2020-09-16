الشحات يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:11 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
شارك حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقامة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وشارك الشحات أيضًا في التقسيمة التي أجراها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، على هامش المران الجماعي.

وكان الشحات قد انتهى من تنفيذ برنامجه التأهيلي بعد خضوعه لعملية "فتاق" والتي تسببت في غيابه عن المشاركة مع الأهلي منذ عودة النشاط الرياضي عقب جائحة كورونا.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة عقب مواجهة الاتحاد السكندري.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتاج الأهلي إلى نقطة وحيدة في المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة، للتتويج رسميا بقلب الدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي، والثانية والأربعين في تاريخه.

أخبار تهمك

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يحسم مصير صالح جمعة

منذ ساعتين

"راح يصالح مراته فوجد كمينا".. القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال بالشيخ زايد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

صدمة في الأهلي بسبب بلايلي

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب محمد صلاح يرد بغضب على مستقبله مع ليفربول

منذ ساعتين

مدرب الأهلي السابق مرشح لخلافة كارتيرون في الزمالك

منذ ساعة و نصف

شوبير يعلن استبعاد 3 مدربين من تدريب الزمالك

منذ نصف ساعة

ضبط السائق المتسبب في استشهاد ضابط القليوبية

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يستقر على رحيل 12 لاعبًا.. تعرف عليهم

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يفقد ليونيل ميسي في 3 مباريات نارية

منذ حوالي 5 ساعات

بعد رحيل ريجيلون.. ريال مدريد يُقيد "الفيراري"

منذ ساعة الا ربع

5 مدربين "مروا على مصر" مُرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك

منذ ساعتين و 25 دقيقة

برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد اللاعبين

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

بعد رحيل ريجيلون.. ريال مدريد يُقيد "الفيراري"

06:16 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك

04:34 م

شوبير يعلن استبعاد 3 مدربين من تدريب الزمالك

06:29 م

مدرب الأهلي السابق مرشح لخلافة كارتيرون في الزمالك

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر