حرائق أمريكا تصل أوروبا (فيديو)

🔥#Smoke from the unprecedented #USFires is moving back across #NorthAmerica from the #Pacific and is on its way to #Europe.



Find out more about the monitoring of fires and their smoke by the #CopernicusAtmosphere Monitoring Service in our latest article➡️https://t.co/st70y5IwUC pic.twitter.com/h7MoM2IBKl — Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) September 16, 2020

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا التقطتها الأقمار الصناعية اليوم، الأربعاء، والتي أظهرت فيها حجم الآثار الهائلة التي خلفتها حرائق الغابات في غرب الولايات المتحدة، إذ وصل الدخان الناجم عنها إلى أوروبا.وخلال البيانات التي جمعتها خدمة "كوبرنيكوس" لمراقبة الغلاف الجوي، التابعة للاتحاد الأوروبي، أشارت إلى أن الدخان المتصاعد من الحرائق قطع مسافة 8 آلاف كيلومتر عبر الغلاف الجوي إلى بريطانيا وأجزاء أخرى من شمال أوروبا.ومن جانبه، قال المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، الذي يدير بعض أنظمة مراقبة الأقمار الاصطناعية "كوبرنيكوس"، إن "الحرائق في كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن، انبعث منها ما يقدر بنحو 30.3 مليون طن متري (33.4 مليون طن) من غاز الكربون".من جهته، قال كبير العلماء والخبير في حرائق الغابات في "كوبرنيكوس"، مارك بارينغتون، إن "حجم هذه الحرائق أعلى بكثير مما كانت عليه في أي من الأعوام الـ 18 السابقة، التي أوردتها بيانات المراقبة لدينا منذ عام 2003".