في ذكرى ميلاده.. عبد الوارث عسر سجل القرآن الكريم بصوته قبل وفاته

Advertisements



تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير عبد الوارث عسر، الذي لٌقب بـ"شيخ الفنانين" أحد عمالقة الفن ورواده الذين صنعوا مجدًا خاصًا في تاريخ الفن المصري.



ساهمت ملامحه المصرية الأصيلة التي تجمع بين الهيبة والطيبة والحكمة، وتجاعيده وجهه التى تحمل خبرة الزمن في تجسيد مشاعر الأبوة بصدق حتى تقرب من روح المشاهد العربي.



اتقن عبدالوارث عسر، فن الإلقاء، وكتب كتابًا بعنوان "فن الإلقاء" لا يزال حتى اليوم من أهم كتب تعليم التمثيل.



بدأ حياته فى الكتاتيب، وكان يحضر الصالونات الأدبية مع والده الشيخ على عسر، ويستمع لأحاديث أدباء وفنانين ومشايخ مصر، وحفظ القرآن وتعلم أحكام التجويد للقرآن الكريم، وهو ما منحه ملكة الكتابة والتأليف والإلقاء.



سجل عبد الوارث عسر، القرآن الكريم كاملًا بصوته قبل وفاته بشهرين.



