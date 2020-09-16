مران قوي لحراس الأهلي استعدادا لموقعة المقاصة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:44 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أٔدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

 

وشارك الثلاثي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في تدريبات حراس المرمى التي قادها ميشيل يانكون مدرب الحراس بالجهاز الفني للفريق الأحمر.

 

وحرص يانكون على منح الحراس وحدات تدريبية متنوعة خلال تدريب اليوم وتجهيزهم بشكل كامل للمرحلة المقبلة.

 

 

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة عقب مواجهة الاتحاد السكندري.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

ويحتاج الأهلي إلى نقطة وحيدة في المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة، للتتويج رسميا بقلب الدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي، والثانية والأربعين في تاريخه.

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