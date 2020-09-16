مران قوي لحراس الأهلي استعدادا لموقعة المقاصة
أٔدى
حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية على هامش مران الفريق
الأحمر اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وشارك الثلاثي
محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في تدريبات حراس المرمى التي قادها ميشيل يانكون
مدرب الحراس بالجهاز الفني للفريق الأحمر.
وحرص يانكون على
منح الحراس وحدات تدريبية متنوعة خلال تدريب اليوم وتجهيزهم بشكل كامل للمرحلة المقبلة.
واستأنف الأهلي
تدريباته مساء اليوم الأربعاء عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة
عقب مواجهة الاتحاد السكندري.
ويستعد الأهلي
لمواجهة مصر المقاصة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة
الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويحتاج الأهلي
إلى نقطة وحيدة في المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة، للتتويج رسميا بقلب الدوري
المصري للمرة الخامسة على التوالي، والثانية والأربعين في تاريخه.