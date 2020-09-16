غياب ثنائي الأهلي عن التدريبات بسبب كورونا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:47 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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 تغيب الثنائي علي لطفي وياسر إبراهيم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المشاركة في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويأتي غياب الثنائي عن مران الأهلي بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، والذي أبعدهما عن المشاركة في مباراة الفريق الأحمر الأخيرة أمام الاتحاد السكندري.

ومن المقرر انضمام الثنائي إلى التدريبات الجماعية عقب ظهور نتيجة المسحة الطبية وسلبية العينة.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة عقب مواجهة الاتحاد السكندري.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتاج الأهلي إلى نقطة وحيدة في المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة، للتتويج رسميا بقلب الدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي، والثانية والأربعين في تاريخه.

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