غياب ثنائي الأهلي عن التدريبات بسبب كورونا
الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:47 م
علي نبوي
Advertisements
تغيب الثنائي علي لطفي وياسر إبراهيم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المشاركة في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
ويأتي غياب الثنائي عن مران الأهلي بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، والذي أبعدهما عن المشاركة في مباراة الفريق الأحمر الأخيرة أمام الاتحاد السكندري.
ومن المقرر انضمام الثنائي إلى التدريبات الجماعية عقب ظهور نتيجة المسحة الطبية وسلبية العينة.
واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة عقب مواجهة الاتحاد السكندري.
ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويحتاج الأهلي إلى نقطة وحيدة في المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة، للتتويج رسميا بقلب الدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي، والثانية والأربعين في تاريخه.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا