مصطفى ثابت: التحول الرقمي للدولة المصرية مشروع قومي للقضاء على الفساد (فيديو)

أكد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع "الفجر"، على ضرورة أن يصبح التحول الرقمي للدولة المصرية بمثابة مشروع قومي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيقضي على منظومة الفساد وأي فرصة لترك الأبواب الخلفية.





وقال "ثابت"، في لقائه ببرنامج "الشارع المصري" المذاع على "الفضائية المصرية": "لابد أن يكون لدى الدولة المصرية قواعد بيانات تخدم توجه الدولة نحو التحول الرقمي والذي أنجزته الدولة في ستة شهور بسبب أزمة جائحة كورونا"، منتقدًا طريقة جمع البيانات عند صرف منحة العمالة غير المنتظمة بقوله: "تم بشكل غير احترافي".





وكما شدد، على ضرورة التأكيد على مسألة الدفع الإلكتروني، مستطردًا: "استخدام الكروت الذكية أصبح متاحًا حتى بالنسبة لأهالينا في القرى، وهو ليس اختراعا صعبا لأن معظم المعاشات حاليًا تعتمد على استخدام هذه الكروت".



