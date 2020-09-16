مصطفى ثابت: التحول الرقمي للدولة المصرية مشروع قومي للقضاء على الفساد (فيديو)
الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:43 م
شيماء حسن
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أكد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع "الفجر"، على ضرورة أن يصبح التحول الرقمي للدولة المصرية بمثابة مشروع قومي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيقضي على منظومة الفساد وأي فرصة لترك الأبواب الخلفية.
وقال "ثابت"، في لقائه ببرنامج "الشارع المصري" المذاع على "الفضائية المصرية": "لابد أن يكون لدى الدولة المصرية قواعد بيانات تخدم توجه الدولة نحو التحول الرقمي والذي أنجزته الدولة في ستة شهور بسبب أزمة جائحة كورونا"، منتقدًا طريقة جمع البيانات عند صرف منحة العمالة غير المنتظمة بقوله: "تم بشكل غير احترافي".
وكما شدد، على ضرورة التأكيد على مسألة الدفع الإلكتروني، مستطردًا: "استخدام الكروت الذكية أصبح متاحًا حتى بالنسبة لأهالينا في القرى، وهو ليس اختراعا صعبا لأن معظم المعاشات حاليًا تعتمد على استخدام هذه الكروت".
وفي سياق منفصل أشار ثابت، إلى أن هناك قطاعات كثيرة تضررت بسبب أزمة فيروس كورونا وعلى رأسها قطاع السياحة، موضحًا أن المشاريع القومية للطرق ساعدت بصورة كبيرة على إنعاش السياحة الداخلية، قائلًا "كنا بنروح شرم الشيخ في 12 و13 ساعة دلوقتي بنروحها في 3 أو 4 ساعات وهذا أمر مشجع جدًا على السياحة".
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