محافظ الفيوم يوجه بتوفير الدعم لمواطن يفترش الشارع

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:43 م
المواطن
المواطن
ريهام على
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وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتوفير كافة أوجه الدعم للمواطن عبدالرحمن ماضي، وذلك استجابة لشكوى بشأن افتراش أحد المواطنين سور محطة القطار.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة توجه للحالة أمس ولكن دون جدوى، ثم توجه الفريق مرة أخرى اليوم وأجروا له دراسة حالة، وتبين أن اسمه عبد الرحمن عبدالجواد محمد ماضى، من محافظة الإسكندرية، ويعاني من مشاكل أسرية وهو دائم الهروب من منزل الأسرة، ويتردد على محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والقاهرة والفيوم.

وأضاف أن فريق مديرية التضامن الاجتماعي قام بإصطحاب المواطن إلى مستشفى الفيوم العام، لإجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، حيث تبين خلوه من الفيروس، كما تم توفير له غرفة بإحدى الجمعيات الخيرية لحين نقله الى دار كبار بلا مأوى بمحافظة بني سويف يوم الأحد القادم.
محافظ الفيوم يوجه بتوفير الدعم لمواطن يفترش الشارع
محافظ الفيوم يوجه بتوفير الدعم لمواطن يفترش الشارع
محافظ الفيوم يوجه بتوفير الدعم لمواطن يفترش الشارع
محافظ الفيوم يوجه بتوفير الدعم لمواطن يفترش الشارع
محافظ الفيوم يوجه بتوفير الدعم لمواطن يفترش الشارع
محافظ الفيوم يوجه بتوفير الدعم لمواطن يفترش الشارع

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مواطن الفيوم الدعم التضامن

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