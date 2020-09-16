فايلر يعقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:40 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وطالب فايلر خلال هذه المحاضرة مع اللاعبين بنسيان لقاء الاتحاد السكندري، وضرورة التركيز في المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة وحسم لقب الدوري.

كما قام فايلر خلال هذه المحاضرة بتصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبي الفريق الأحمر أمام الاتحاد السكندري، وعدم تكرارها في مواجهة مصر المقاصة.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة عقب مواجهة الاتحاد السكندري.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتاج الأهلي إلى نقطة وحيدة في المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة، للتتويج رسميا بقلب الدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي، والثانية والأربعين في تاريخه.

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