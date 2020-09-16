بتكلفة مليون جنيه.. محافظ الفيوم يفتتح مسجد "الخليفة" بعد إحلاله وتجديده
الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:38 م
ريهام على
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افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقة الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مسجد الخليفة بشارع الورشة بمدينة الفيوم، بحضور الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الاوقاف، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، والأهالي.
وأدى محافظ الفيوم صلاة العصر بالمسجد، موضحًا أن إفتتاح المسجد اليوم بعد إحلاله وتجديده على نفقة وزارة الأوقاف بتكلفة بلغت مليون جنيه، لافتًا أنه سيتم إفتتاح 7 مساجد خلال الأسبوع القادم، مشيرًا أنه تم إفتتاح وإحلال وتجديد 219 مسجدًا بالمحافظة منذ عام 2014 حتى عام 2020، بتكلفة تجاوزت 236 مليون جنية.
وقال "الأنصاري" إن افتتاح عدد من المساجد بالمحافظة يدل على اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، لافتًا الى أنه سوف يتم تقنين أوضاع عدد من الكنائس بالمحافظة، مؤكدًا أن الدولة عازمة على الإستمرار والمضي في تحقيق الإنجازات فى شتى القطاعات.
ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، أن افتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لإفتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، مشيرًا أن أعمال الإحلال والتجديد بمسجد الخليفة والمبنى على مساحة 383 متر، شملت تطوير المسجد وفرشه وإحلال وتجديد دورات المياه، موضحًا أن العمل استمر لمدة 15 شهرًا.
وأدى محافظ الفيوم صلاة العصر بالمسجد، موضحًا أن إفتتاح المسجد اليوم بعد إحلاله وتجديده على نفقة وزارة الأوقاف بتكلفة بلغت مليون جنيه، لافتًا أنه سيتم إفتتاح 7 مساجد خلال الأسبوع القادم، مشيرًا أنه تم إفتتاح وإحلال وتجديد 219 مسجدًا بالمحافظة منذ عام 2014 حتى عام 2020، بتكلفة تجاوزت 236 مليون جنية.
وقال "الأنصاري" إن افتتاح عدد من المساجد بالمحافظة يدل على اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، لافتًا الى أنه سوف يتم تقنين أوضاع عدد من الكنائس بالمحافظة، مؤكدًا أن الدولة عازمة على الإستمرار والمضي في تحقيق الإنجازات فى شتى القطاعات.
ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، أن افتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لإفتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، مشيرًا أن أعمال الإحلال والتجديد بمسجد الخليفة والمبنى على مساحة 383 متر، شملت تطوير المسجد وفرشه وإحلال وتجديد دورات المياه، موضحًا أن العمل استمر لمدة 15 شهرًا.
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