بتكلفة مليون جنيه.. محافظ الفيوم يفتتح مسجد "الخليفة" بعد إحلاله وتجديده

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:38 م
الافتتاح
الافتتاح
ريهام على
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افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقة الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مسجد الخليفة بشارع الورشة بمدينة الفيوم، بحضور الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الاوقاف، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، والأهالي.

وأدى محافظ الفيوم صلاة العصر بالمسجد، موضحًا أن إفتتاح المسجد اليوم بعد إحلاله وتجديده على نفقة وزارة الأوقاف بتكلفة بلغت مليون جنيه، لافتًا أنه سيتم إفتتاح 7 مساجد خلال الأسبوع القادم، مشيرًا أنه تم إفتتاح وإحلال وتجديد 219 مسجدًا بالمحافظة منذ عام 2014 حتى عام 2020، بتكلفة تجاوزت 236 مليون جنية.

وقال "الأنصاري" إن افتتاح عدد من المساجد بالمحافظة يدل على اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، لافتًا الى أنه سوف يتم تقنين أوضاع عدد من الكنائس بالمحافظة، مؤكدًا أن الدولة عازمة على الإستمرار والمضي في تحقيق الإنجازات فى شتى القطاعات.

ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، أن افتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لإفتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، مشيرًا أن أعمال الإحلال والتجديد بمسجد الخليفة والمبنى على مساحة 383 متر، شملت تطوير المسجد وفرشه وإحلال وتجديد دورات المياه، موضحًا أن العمل استمر لمدة 15 شهرًا.
بتكلفة مليون جنيه.. محافظ الفيوم يفتتح مسجد "الخليفة" بعد إحلاله وتجديده
بتكلفة مليون جنيه.. محافظ الفيوم يفتتح مسجد "الخليفة" بعد إحلاله وتجديده
بتكلفة مليون جنيه.. محافظ الفيوم يفتتح مسجد "الخليفة" بعد إحلاله وتجديده
بتكلفة مليون جنيه.. محافظ الفيوم يفتتح مسجد "الخليفة" بعد إحلاله وتجديده
بتكلفة مليون جنيه.. محافظ الفيوم يفتتح مسجد "الخليفة" بعد إحلاله وتجديده
بتكلفة مليون جنيه.. محافظ الفيوم يفتتح مسجد "الخليفة" بعد إحلاله وتجديده

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