هاني شاكر ينضم إلى برنامج الفيديوهات العالمي "تيك توك"

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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 اعلن  أمير الغناء العربي  هانى شاكر عن انضمامه إلى برنامج الفيديوهات الشهير "تيك توك".

 حيث قام بنشر فيديو أعلن فيه أن هذا حسابه الرسمى وقام بغناء مقطع من أغنية علي الضحكاية وفور نشر الفيديو تفاعل الجمهور معه وتخطى مليون ونصف مشاهدة في اقل من 24  ساعة من نشره .

يذكر  ان هاني شاكر انتهي من تسجيل عدد من الفيديوهات  التي تحدث فيها عن يومياته وبدايتة الفنية و تطرق الي مشكله المهرجانات و لاول مرة يظهر احفاد شاكر معه في فيديو.

صرحت شركة تاج ميديا المنفذه للحلقات أن من المقرر طرح هذه الفيديوهات خلال الايام القادمة حصرياً عبر حساب هاني شاكر  علي تيك توك .

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