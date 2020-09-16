هاني شاكر ينضم إلى برنامج الفيديوهات العالمي "تيك توك"

اعلن أمير الغناء العربي هانى شاكر عن انضمامه إلى برنامج الفيديوهات الشهير "تيك توك".





حيث قام بنشر فيديو أعلن فيه أن هذا حسابه الرسمى وقام بغناء مقطع من أغنية علي الضحكاية وفور نشر الفيديو تفاعل الجمهور معه وتخطى مليون ونصف مشاهدة في اقل من 24 ساعة من نشره .





يذكر ان هاني شاكر انتهي من تسجيل عدد من الفيديوهات التي تحدث فيها عن يومياته وبدايتة الفنية و تطرق الي مشكله المهرجانات و لاول مرة يظهر احفاد شاكر معه في فيديو.



