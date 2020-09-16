مدير تصوير حكاية"أمر شخصي": "شيري عادل خلتنا ننجز شغلنا بجودة عالية"





إشادة جماهيرية كبيرة بأداء أبطال حكاية "أمر شخصي" بمسلسل "إلا أنا"، والصورة المبهرة التي ظهر بها العمل، عقب عرض حلقاته الأولى على شاشة قناة "Dmc".





وأعرب تامر جوزيف، مدير تصوير حكاية "أمر شخصي"، عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها عن المسلسل من حيث الصورة، مؤكدا "أسعدني كثيرا إني نجحت في تجربة صعبة زي دي".





وتابع جوزيف: "تلقيت الكثير من ردود الفعل الإيجابية اللي فرحتني على الصورة التي ظهرت بها الحكاية سواء من زمايلي بالوسط الفني أو خارجه أو الجمهور على صفحات المسلسل على السوشيال ميديا وهما بيشكروا في الصورة".





وأوضح :" الحقيقة ردود الفعل كانت مبشرة منذ بداية التصوير في أول لوكيشن وقت مشاهدة الممثلين والمخرج للمشاهد المصورة على المونيتور، وكانوا مبهورين بالصورة وعجبهم أوي النتيجة اللي طالعة من الكاميرا، وأيضا ردود حلوة تلقيتها من شركة أروما نفسها إنهم مبسوطين بالصورة والمجهود المبذول في أحد الأركان المهمة في أي عمل فني".





وعن شيري عادل أمام الكاميرا، فقال:" شيري ممثلة هادية وموهوبة ومحترمة، واعطتنا فرصة كبيرة ومساحة أكبر إننا نعمل شغل حلو، وهي نجمة ملتزمة جدا في التصوير وتتعامل مع زملائها بطريقة شيك وجميلة أوي، وساعدتنا كثيرا إننا ننجز شغلنا بسرعة وفي أقل وقت ممكن وبجودة عالية أوي".





وعن تعاونه مع المخرج محمود كامل، فقال جوزيف : "أنا ومحمود كامل صحاب من زمان جدا، ونعرف بعض منذ أكثر من ١٧ سنة، لكن للأسف عمرنا ما اشتغلنا سوى، وكنا دايما بنتقابل في أماكن ومهرجانات، ولما جات الفرصة دي ولقيت محمود بيكلمني عن المسلسل .. كنت مبسوط ومتشجع للتجربة لأن محمود كامل مخرج له أعمال ناجحة كتير ومخرج مختلف وله أسلوب مش عادي مشفتوش مع أي مخرج، فكان الموضوع بالنسبالي شئ جيد إن أدخل معاه أي تجربة وإني أشتغل مع مخرج متميز زي محمود كامل، والحمدلله ربنا وفقنا في أمر شخصي".



