مدير تصوير حكاية"أمر شخصي": "شيري عادل خلتنا ننجز شغلنا بجودة عالية"

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
 

إشادة جماهيرية كبيرة بأداء أبطال حكاية "أمر شخصي" بمسلسل "إلا أنا"، والصورة المبهرة التي ظهر بها العمل، عقب عرض حلقاته الأولى على شاشة قناة "Dmc". 

وأعرب تامر جوزيف، مدير تصوير حكاية "أمر شخصي"، عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها عن المسلسل من حيث الصورة، مؤكدا "أسعدني كثيرا إني نجحت في تجربة صعبة زي دي". 

وتابع جوزيف: "تلقيت الكثير من ردود الفعل الإيجابية اللي فرحتني على الصورة التي ظهرت بها الحكاية سواء من زمايلي بالوسط الفني أو خارجه أو الجمهور على صفحات المسلسل على السوشيال ميديا وهما بيشكروا في الصورة". 

وأوضح :" الحقيقة ردود الفعل كانت مبشرة منذ بداية التصوير في أول لوكيشن وقت مشاهدة الممثلين والمخرج للمشاهد المصورة على المونيتور، وكانوا مبهورين بالصورة وعجبهم أوي النتيجة اللي طالعة من الكاميرا، وأيضا ردود حلوة تلقيتها  من شركة أروما نفسها إنهم مبسوطين بالصورة والمجهود المبذول في أحد الأركان المهمة في أي عمل فني". 

وعن شيري عادل أمام الكاميرا، فقال:" شيري ممثلة هادية وموهوبة ومحترمة، واعطتنا فرصة كبيرة ومساحة أكبر إننا نعمل شغل حلو، وهي نجمة ملتزمة جدا في التصوير وتتعامل مع زملائها بطريقة شيك وجميلة أوي، وساعدتنا كثيرا إننا ننجز شغلنا بسرعة وفي أقل وقت ممكن وبجودة عالية أوي".

وعن تعاونه مع المخرج محمود كامل، فقال جوزيف : "أنا ومحمود كامل صحاب من زمان جدا، ونعرف بعض منذ أكثر من ١٧ سنة، لكن للأسف عمرنا ما اشتغلنا سوى، وكنا دايما بنتقابل في أماكن ومهرجانات، ولما جات الفرصة دي ولقيت محمود بيكلمني عن المسلسل .. كنت مبسوط ومتشجع للتجربة لأن محمود كامل مخرج له أعمال ناجحة كتير ومخرج مختلف وله أسلوب مش عادي مشفتوش مع أي مخرج، فكان الموضوع بالنسبالي شئ جيد إن أدخل معاه أي تجربة وإني أشتغل مع مخرج متميز زي محمود كامل، والحمدلله ربنا وفقنا في أمر شخصي".

"أمر شخصي" هى الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا" وبطولة: شيري عادل وميدو عادل وايهاب فهمي وجمال عبد الناصر ونهال عنبر ومعتز هشام ونور إيهاب،  وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف عمر عبد الحميد، مدير تصوير تامر جوزيف، وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

أخبار تهمك

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ ساعة و نصف

برشلونة يستقر على رحيل 12 لاعبًا.. تعرف عليهم

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يفقد ليونيل ميسي في 3 مباريات نارية

منذ حوالي 5 ساعات

ضبط السائق المتسبب في استشهاد ضابط القليوبية

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة في الأهلي بسبب بلايلي

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب محمد صلاح يرد بغضب على مستقبله مع ليفربول

منذ ساعة و 8 دقيقة

برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد اللاعبين

منذ أقل من ساعتين

تطور مفاوضات انتقال جاريث بيل إلى توتنهام

منذ 37 دقيقة

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ أقل من ساعتين

"راح يصالح مراته فوجد كمينا".. القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال بالشيخ زايد

منذ حوالي 16 ساعة

أزمة جديدة في برشلونة بسبب ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

5 مدربين "مروا على مصر" مُرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك

منذ ساعة و نصف

مدرب الأهلي السابق مرشح لخلافة كارتيرون في الزمالك

منذ 39 دقيقة

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يحسم مصير صالح جمعة

منذ ساعة و 7 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك

04:34 م

مدرب الأهلي السابق مرشح لخلافة كارتيرون في الزمالك

05:30 م

برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد اللاعبين

04:30 م

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

12:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر