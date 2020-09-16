مدرب الأهلي السابق مرشح لخلافة كارتيرون في الزمالك

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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دخل الإسباني كارلوس جاريدو مدرب الأهلي السابق ، دائرة الترشيحات لتولي منصب المدير الفني للزمالك، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

 

وتم طرح اسم الإسباني خوان كارلوس جاريدو لتولي منصب المدير الفني للفريق، لما يملكه من خبرات بالدوري المصري والكرة الأفريقية.

 

وكان كارتيرون مدرب الزمالك السابق قد فسخ عقده مع الفريق أمس الثلاثاء، بعدما قام بسداد الشرط الجزائي في عقده.

 

وتولى جاريدو القيادة الفنية لعدد من الأندية بشمال أفريقيا، مثل الرجاء والوداد والنجم الساحلي التونسي، فضلا عن تدريبه الأهلي المصري الذي حصل معه على لقب الكونفيدرالية.

 

وتولى طارق يحيى منصب المدير الفني للزمالك بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب جديد.

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