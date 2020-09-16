الموافقة على 25 طلب تقنين جديد على أراضى أملاك الدولة ببني سويف

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:31 م
الاجتماع
الاجتماع
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاربعاء، إجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والمستشار رمضان قناوي، مفوض الدولة، واللواء شريف عبد الستار مساعد مدير الأمن، والمهندسة لمياء جلال مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، والمهندس أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، وسمر فتحي مسؤول المنظومة، ومسؤولى الزراعة والإسكان والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة 103 طلب تقنين جديد، حيث تمت الموافقة على 25 طلب تقنين جديد،ليصل إجمالى عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" إلى 1973طلب تقنين، فيما وصل إجمالي العقود المحررة إلى 733 عقدًا بواقع "547مباني و186 زراعة" وجاري البت في باقى الطلبات تباعًا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وأكد المحافظ على متابعته المستمرة لملف التقنين، للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام، وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بجدية، ومنع أية تعديات مستجدة، وذلك بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخالفات محافظة بني سويف تصالح بني سويف الأراضي

أخبار تهمك

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

منذ حوالي 5 ساعات

ضبط السائق المتسبب في استشهاد ضابط القليوبية

منذ حوالي 9 ساعات

تطور مفاوضات انتقال جاريث بيل إلى توتنهام

منذ 38 دقيقة

برشلونة يستقر على رحيل 12 لاعبًا.. تعرف عليهم

منذ ساعتين و 9 دقيقة

"راح يصالح مراته فوجد كمينا".. القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال بالشيخ زايد

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يفقد ليونيل ميسي في 3 مباريات نارية

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد اللاعبين

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

5 مدربين "مروا على مصر" مُرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك

منذ ساعة و نصف

فايلر يحسم مصير صالح جمعة

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ أقل من ساعتين

صدمة في الأهلي بسبب بلايلي

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب محمد صلاح يرد بغضب على مستقبله مع ليفربول

منذ ساعة و 9 دقيقة

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب الأهلي السابق مرشح لخلافة كارتيرون في الزمالك

منذ 40 دقيقة

أزمة جديدة في برشلونة بسبب ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف: الموافقة على 803 طلب تقنين أراضي أملاك الدولة

الموافقة على 1051 طلبا وتحرير 200 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة ببني سويف (صور)

الموافقة على 1188 طلب تقنين لأراضي أملاك الدولة ببني سويف

قبول 11 تظلمًا لتقنين أراضي أملاك الدولة ببني سويف

الموافقة على 22 طلب تقنين أراضٍ في بني سويف

الموافقة على 21 طلب تقنين جديد لأراضي أملاك الدولة ببني سويف

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك

04:34 م

مدرب الأهلي السابق مرشح لخلافة كارتيرون في الزمالك

05:30 م

برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد اللاعبين

04:30 م

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

12:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر