خالد سرحان يترك التمثيل متجها للمطبخ وطريقة "المكرونة الضائعة"

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قام الفنان خالد سرحان بطبخ مكرونة، وذلك أثناء استضافته في حلقة خاصة من برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "dmc".



وظهر "سرحان" في الحلقة بشكل فكاهي قائلا: "هنعمل النهاردة المكرونة الضايعة"، وقال أنه لم يأخذ الوصفة من زوجته، وأنه قام بطبخها سابقا.



يذكر أن الفنان خالد سرحان يستعد للمشاركة في الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم" وانتشرت أنباء عن تجسيده دور صاحب سوبر ماركت في العمل.