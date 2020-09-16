حجز استئناف محمد رمضان على حبسه سنة لـ30 سبتمبر للنطق بالحكم

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:27 م
الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان
مـروة هيـكل
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حجزت محكمة جنح مستأنف الدقي، نظر استئناف الفنان محمد رمضان، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة على خلفية اتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، لجلسة 30 سبتمبر للنطق بالحكم.

كان المحامي مجدي حلمي، أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

أصدرت محكمة جنح الدقي حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ في اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيئ إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".

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محكمة حبس تهمة الفنان محمد رمضان

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