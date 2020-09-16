خالد سرحان يكشف عن علاقته بالزعيم وكواليس العمل معه

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حل الفنان خالد سرحان ضيفا على برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "dmc"، وخلال لقاءه كشف عن علاقته بالزعيم عادل إمام وكواليس العمل معه.







وقال خالد سرحان أثناء استضافته فى برنامج "السفيرة عزيزة"، أن الزعيم عادل إمام أب روحى له ولكل الفنانين، مؤكداً أن لا يوجد نجم "سوبر ستار"، إلا وعمل مع الزعيم فى بداية مشواره الفنى.





وأضاف "سرحان" أن العمل مع عادل إمام ممتع ورهيب، معبرا عن حبه الشديد له قائلا"أنا بعشقه زى ما كل الشعب المصرى بيعشقه وأول مرة طلعت معاه كان فى فيلم "رسالة إلى الوالى"، ومن أكتر الأفلام اللى بعتز بيها معاه هم التجربة الدنماركية والسفارة فى العمارة".





يُذكر أن خالد سرحان خاض السباق الرمضاني بمسلسل "خيانة عهد" وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.