الإعلان عن تشكيل الجونة لمواجهة سموحة بالدوري

أعلن رضا شحاته المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه سموحة بعد قليل.





ويستضيف الجونة نظيره سموحة بعد قليل على ستاد "خالد بشارة" ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





تشكيل الجونة ضم كلا من :-





حراسة المرمى : عمر رضوان





خط الدفاع : ألان كيامبادي - محمود الجزار - لؤي وائل - جوناثان نجويم





خط الوسط : أكرم توفيق - محمد محسن ليلة - إسلام رشدي - عموري





خط الهجوم : أحمد حمدي - أحمد ياسر ريان.





البدلاء :-





محمود الغرباوي - سيرجي أكا - والتر بواليا - إسلام عبد النعيم - عمرو بركات - أحمد مجدي - إسلام محارب - محمد نجيب - عمرو سعداوي.



