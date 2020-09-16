مصطفى ثابت: الزيادة السكانية "تأكل" أية محاولات للتنمية (فيديو)

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع "الفجر"، إن الزيادة السكانية تعرقل أي محاولات للدولة لأي تنمية، مؤكدًا على أنها تؤثر بصورة كبيرة على الخدمات المؤثرة على المواطنين.





وأضاف "ثابت"، في لقائه ببرنامج "الشارع المصري" المذاع على الفضائية المصرية": "الزيادة السكانية العشوائية بتأكل أي تنمية وهي الأزمة الحقيقية التي نتجت عن البناء العشوائي".





وأشار، إلى أن هذه العشوائية تؤثر على كل الخدمات المقدمة للمواطن، مستطردًا: "هذه العشوائية تمثل عبئا كبيرا على الحكومة التي تحتاج إلى توصيل صرف صحي وغاز طبيعي ومياه لهؤلاء المواطنين".



