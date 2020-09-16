خالد سرحان ينفي صله قرابته بالفنان شكري سرحان

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نفى الفنان خالد سرحان، المعلومه الخطأ طوال السنوات الماضية، حول وجود علاقة قرابه بينه والراحل شكري سرحان، بحكم تشابه الأسماء، موضحًا أن الجمهور ينسج بعض القصص بخصوص قرابته مع عدد آخر من الفنانين الذين يحملون اسماء متشابهه.





وأضاف "في حاجه دايمًا كانت بتجنني، ولحد دلوقتي بيفتكروني ابن الفنان شكري سرحان،" ولا شكري سرحان، مليش أي علاقة قرابة بهم، وطبعًا شكري سرحان فنان كبير».





وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال الفنان خالد سرحان، مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا، الذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠.