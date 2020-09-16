عاجل..تعرض فيلا هاني لاشين للسرقة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:13 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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حرر المخرج هاني لاشين والإعلامية رشا سليمان، محضرا في قسم شرطة السادس من أكتوبر ووذلك عقب تعرض فيلتهم للسرقة.



وذكرت رشا سليمان فى تصريحات صحفية:"كنا بالخارج عندما اتصل بنا أحد العاملين فى الفيلا بأنه اثناء تنظيف حمام السباحة فوجئ بأن الباب الخلفى مفتوح وهو باب لا يتم استعماله عادة".

وتابعت "سليمان" قائله: "عند العودة اكتشفنا سرقة مبلغ كبير من الدولارات علاوة على بعض المشغولات والجنيهات الذهبية، وقد انتقل فور البلاغ رئيس المباحث الذى ظل طوال الليل وحتى الصباح وهو يبحث فى كل صغيرة وكبيرة ولكن حتى تلك اللحظة لم يتم التوصل لشىء

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