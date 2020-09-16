برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد اللاعبين

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن نادي برشلونة الإسباني برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو يحاول إيجاد حل لقضية داخلية تعتبر الأولوية له في الوقت الحالي.

ونقلت شبكة ESPN العالمية عن مصادر مقربة من النادي الكتالوني تقول ببساطة أن برشلونة لا يمتلك الأموال في الوقت الحالي من أجل القيام بتعاقدات.

وأكدت الشبكة العالمية أن أولوية البلوجرانا حاليًا قبل عقد الصفقات هي خفض رواتب اللاعبين بسبب تأثير جائحة كورونا على النادي الإسباني.

وأوضحت الشبكة العالمية أن النادي الكتالوني يرتبط بعدد قليل من اللاعبين على الرغم من الموسم السيئ الذي عاشه بالإضافة إلى رحيل بعض اللاعبين وتوقع رحيل آخرين.

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