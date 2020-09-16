الأردن يشتري 120 ألف طن من القمح في مناقصة

قال متعاملون إن مشتري الحبوب الحكومي بالأردن اشترى 120 ألف طن من قمح الطحين الصلد للتوريد من مناشئ خيارية في مناقصة أُغلقت يوم الأربعاء.





وقالوا إنه جرى شراء حوالي 60 ألف طن من شركة أميروبا للتجارة بسعر 254.50 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن للتوريد في النصف الأول من نوفمبر تشرين الثاني.





وقالوا إن 60 ألف طن أخرى جرى شراؤها من شركة أستون للتجارة بسعر 254.90 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن للتوريد أيضا في النصف الأول من نوفمبر تشرين الثاني.





ولم يكن هناك مشاركين في المناقصة سوى أميروبا وأستون.