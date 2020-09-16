أرقام جديدة عن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليها

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يوما بعد الآخر، تظهر إحصائيات جديدة بشأن فيروس كورونا في مصر، وفقا لمتابعات المختصين لوضع الوباء في البلاد خلال الفترة الحالية، في محاولة لطمأنة المواطنين بتقديم الأرقام الخاصة بمعدلات انتشار الفيروس وكذلك الشفاء منه.



يذكر أنه في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.



وأحصت منظمة الصحة العالمية 35 لقاحًا مرشحًا ويتمّ تقييمه من خلال تجارب سريرية على الإنسان في أنحاء العالم، وهناك ٩ من بين هذه اللقاحات في المرحلة الأخيرة أو تستعدّ لأن تصبح في المرحلة الأخيرة، وهي المرحلة الثالثة للتجارب السريرية ويتمّ فيها تقييم فعالية اللقاح على صعيد واسع يشمل آلاف المتطوّعين.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن وضع فيروس كورونا في مصر خلال الفترة الحالية:



- إجمالي عدد حالات فيروس كورونا الذي تم تسجيله في مصر حتى مساء الثلاثاء، هو 101340 حالة من ضمنهم 85745 حالة تم شفاؤها، و5679 حالة وفاة.



- آخر 24 ساعة شهدت البلاد خروج 776 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات وتسجيل 163 حالة جديدة وكذلك 18 حالة وفاة.



- أعداد الإصابة الخاصة بفيروس كورونا والتى تعلنها مصر، مؤكدا أنها أرقام حقيقية 100%، حسب ما أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.



- عدد الحالات بالمستشفيات ما بين 30 إلى 40%، وكل هذه الحالات تعد امتداد للحالات الموجودة والتي تسمى بالموجة الأولى.



- كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان ارتفاع نسب الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل إلى 84.6 % بعد ارتفاع عدد المتعافين إلى 85745 حالة شفاء.



- 30 مليون وحدة حجزتهم مصر من لقاح جامعة أوكسفورد وذلك للاستفادة من اللقاح حال نجاحه في مواجهة الوباء بالبلاد، وفقا لما أعلنه الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة.

