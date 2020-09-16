العليا للانتخابات: 10% نسبة المشاركة في انتخابات الإعادة بالشيوخ

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:12 م
المستشار إبراهيم لاشين
المستشار إبراهيم لاشين
شيماء حسن
Advertisements
قال المستشار إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة العامة للانتخابات، إن إجمالي أعداد المقيدين في محافظات الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ بلغت 38 مليون و217 ألف و800 ناخبًا، مشيرًا إلى أن الأعداد التي شاركت بالإدلاء بأصواتها وصلت إلى أكثر من 2 مليون ناخبًا.

وأضاف لاشين خلال كلمته في مؤتمر الإعلان عن نتيجة الإعادة بانتخابات الشيوخ اليوم الأربعاء، أن نسبة المشاركة في جولة الإعادة وصلت إلى 10.22%، فيما كانت نسبة الأصوات الصحيحة بـ2 مليون و451 ألف، فيما كانت عدد الأصوات الباطلة 434 ألف صوتًا بنسبة 15%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الشبوخ الشيوخ اليوم الاعادة اعادة الشيوخ

أخبار تهمك

تقرير.. مبابي بديل صلاح في ليفربول

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي مع يوسف البلايلي

منذ ساعة و نصف

"راح يصالح مراته فوجد كمينا".. القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال بالشيخ زايد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. البنك المركزي يمد فترة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصراف الألي

منذ حوالي 17 ساعة

صدمة في الأهلي بسبب بلايلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 8 ساعات

نجم إنبي يضغط للرحيل إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يفقد ليونيل ميسي في 3 مباريات نارية

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يستقر على رحيل 12 لاعبًا.. تعرف عليهم

منذ نصف ساعة

ضبط السائق المتسبب في استشهاد ضابط القليوبية

منذ حوالي 7 ساعات

"مؤبد".. تفاصيل العقوبة المنتظرة لـ اليوتيوبر أحمد حسن وزينب

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بيراميدز يخطط للتعاقد مع عمار حمدي

منذ ساعة

عقبة قوية تقف أمام ريال مدريد لضم مبابي

منذ ساعتين

الأهلي يكثف مفاوضاته لضم يوسف البلايلي

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة جديدة في برشلونة بسبب ليونيل ميسي

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

فقيه دستوري: يحق للرئيس تعيين 100 عضوًا في مجلس الشيوخ

محمود نفادى: الإعادة في انتخابات الشيوخ تشمل 14 محافظة على 26 مقعد (فيديو)

شوقي السيد يكشف موعد أولى جلسات مجلس الشيوخ الجديد (فيديو)

تنسيقية الأحزاب: حصولنا على 5 مقاعد في انتخابات "الشيوخ" أمر جيد (فيديو)

برلمانية تهنىء نائبات مجلس الشيوخ: كونوا جيوش داعمة للمرأة

أستاذ قانون: 10% من مقاعد مجلس الشيوخ مخصصة للمرأة (فيديو)

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:48 م

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

برشلونة يستقر على رحيل 12 لاعبًا.. تعرف عليهم

04:01 م

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي مع يوسف البلايلي

03:00 م

أزمة جديدة في برشلونة بسبب ليونيل ميسي

03:33 م

ضبط السائق المتسبب في استشهاد ضابط القليوبية

09:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر