العليا للانتخابات: 10% نسبة المشاركة في انتخابات الإعادة بالشيوخ

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قال المستشار إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة العامة للانتخابات، إن إجمالي أعداد المقيدين في محافظات الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ بلغت 38 مليون و217 ألف و800 ناخبًا، مشيرًا إلى أن الأعداد التي شاركت بالإدلاء بأصواتها وصلت إلى أكثر من 2 مليون ناخبًا.



وأضاف لاشين خلال كلمته في مؤتمر الإعلان عن نتيجة الإعادة بانتخابات الشيوخ اليوم الأربعاء، أن نسبة المشاركة في جولة الإعادة وصلت إلى 10.22%، فيما كانت نسبة الأصوات الصحيحة بـ2 مليون و451 ألف، فيما كانت عدد الأصوات الباطلة 434 ألف صوتًا بنسبة 15%.



