مستقبل وطن: افتتاح السيسي الجامعة المصرية ـ اليابانية يعكس إرادة القيادة السياسية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:08 م
الدكتور محمد منظور
الدكتور محمد منظور
عبداللطيف هيبة
Advertisements
قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وكذلك عدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، يعكس إرادة القيادة السياسية نحو بناء الإنسان المصري كما يجب أن يكون وفق دراسات إستراتيجية مُحكمة باعتباره أحد أهم ثروة تمتلكها الدولة المصرية.

وأضاف منظور، في بيان، أن مصر الجديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري صحيًا وثقافيًا وعلميًا، مُؤكدًا أن الرئيس يبذل قصارى جهده في تطوير منظومة التعليم الجامعي، بما فيه من إنشاء الجامعات الجديدة الأهلية، والحكومية، والدولية، والتكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية، وكذلك التحول الرقمي وتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية بالجامعات وتعميمه على كافة طلبة الجامعات في جميع التخصصات في إطار المشروع القومي لتنفيذ الاختبارات المميكنة، مُشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يثق تمامًا في ثقافة ووعي الشعب المصري بكافه طوائفه حول مساندتهم لمؤسسات الدولة وأنهم لا يلتفتوا وراء الشائعات التي يبثها الإعلام المُمول من أعداء الوطن.

كما أكد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسى للشباب المصري الواعي الحر بأن الدولة على أتم الاستعداد نحو توفير التعليم وإطلاق مبادرات التأهيل إليهم في مختلف المجالات يعكس حرصه واعتماده على الشباب في بناء مصر الجديدة باعتبارهم ثروة قومية لابد من استغلالها، مُذكرًا أن إعلان الرئيس بأن الدولة تقوم بالتخطيط حول مواجهة الزيادة السكانية خلال 30 عامًا تؤكد حرصها على حل الأزمات قبل وقوعها وليس بعد حدوثها.

وأشار منظور، إلى أن مُطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الوزراء ووزير المالية بإعداد دراسة للقيام بعدد من الإجراءات لتحسين أوضاع المعلمين المالية خلال المرحلة المقبلة، تأتي عرفنًا بدورهم الذين يبذلوه في خدمة المواطن المصري.

أخبار تهمك

الأهلي يكثف مفاوضاته لضم يوسف البلايلي

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يفقد ليونيل ميسي في 3 مباريات نارية

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة جديدة في برشلونة بسبب ليونيل ميسي

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يخطط للتعاقد مع عمار حمدي

منذ ساعة

عاجل.. البنك المركزي يمد فترة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصراف الألي

منذ حوالي 17 ساعة

ضبط السائق المتسبب في استشهاد ضابط القليوبية

منذ حوالي 7 ساعات

عقبة قوية تقف أمام ريال مدريد لضم مبابي

منذ أقل من ساعتين

نجم إنبي يضغط للرحيل إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يستقر على رحيل 12 لاعبًا.. تعرف عليهم

منذ أقل من نصف ساعة

تقرير.. مبابي بديل صلاح في ليفربول

منذ ساعتين و 21 دقيقة

"راح يصالح مراته فوجد كمينا".. القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال بالشيخ زايد

منذ حوالي 14 ساعة

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

منذ حوالي 4 ساعات

"مؤبد".. تفاصيل العقوبة المنتظرة لـ اليوتيوبر أحمد حسن وزينب

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي مع يوسف البلايلي

منذ ساعة و نصف

صدمة في الأهلي بسبب بلايلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:48 م

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

برشلونة يستقر على رحيل 12 لاعبًا.. تعرف عليهم

04:01 م

الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي مع يوسف البلايلي

03:00 م

أزمة جديدة في برشلونة بسبب ليونيل ميسي

03:33 م

ضبط السائق المتسبب في استشهاد ضابط القليوبية

09:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر