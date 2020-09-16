تشكيل لجنة لتشغيل دار الضيافة بجامعة بنى سويف

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ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماعي لجنة الإشراف على مركز اللغات والترجمة، ومجلس إدارة مركز المؤتمرات بحضور نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث والمستشار المالي والقانوني والدكتور هشام عبد العزيز مدير مركز اللغات والترجمة، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور أحمد فاروق مدير مركز المؤتمرات، وأمين عام الجامعة.



وأعلن الدكتور منصور خلال اجتماع مركز اللغات والترجمة عن بدء الاختبار الأكاديمي للغة الإنجليزية رقم (89) يوم 28 سبتمبر الحالي بعد حجز 110 متقدمًا، وجارى حاليًا حجز الاختبار رقم (90)، ليصل إجمالي الباحثين الذين تقدموا لأداء الاختبارات منذ استئناف الاختبارات بالمركز مع بداية يوليو الماضي باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا إلى 2544 باحثًا.



وأوضح رئيس الجامعة أنه تم نقل مركز اللغات والترجمة إلى المقر الجديد بالدور العلوي لمركز التعلم المدمج بكلية الحقوق، بعد الانتهاء من كافة التجهيزات والتشطيبات النهائية، كما أشار لقيام المطبعة الجديد بتوريد أوراق إجابات الاختبار الأكاديمي بحيث تكون أوراق الإجابة موحدة على كل كليات الجامعة.



وخلال اجتماع مجلس إدارة مركز المؤتمرات وجه الدكتور منصور بتشكيل لجنة لتشغيل دار الضيافة الجديد بشرق النيل، بالإضافة الى الموافقة على تخفيض رسوم الحجز لطلاب الدراسات العليا.