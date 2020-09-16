الليرة التركية تسجل مستوى غير مسبوق مقابل الدولار

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 03:52 م
بوابة الفجر
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تراجعت الليرة التركية بشكل طفيف لتبلغ مستوى منخفضا غير مسبوق مقابل الدولار اليوم الأربعاء في الوقت الذي يتواصل فيه القلق حيال التوقعات الاقتصادية، في حين يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بحسب رويترز.

لامست العملة التركية قاعا عند 7.5020، وهي في تراجع في الآونة الأخيرة، وتأثرت هذا الأسبوع بخفض موديز لتصنيف تركيا الائتماني إلى "B2" من "B1". وفقدت الليرة 21 بالمئة من قيمتها هذا العام.

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