مصطفى ثابت: جرأة الحكومة وتحمل الشعب السر في إدارتنا لأزمة كورونا (فيديو)

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:01 م
الدكتور مصطفى ثابت
الدكتور مصطفى ثابت
رقية جمال
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أكد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع "الفجر"، أن الحكومة المصرية ظُلمت بسبب أزمة وجائحة كورونا، والمواطن المصري تحمل كثيرًا؛ لكون إجراءات الإصلاح الاقتصادي كانت قاسية جدًا على المواطن.

وقال "ثابت"، في لقائه ببرنامج "الشارع المصري" المذاع على الفضائية المصرية، إنه لولا جائحة كورونا لكان هناك إجراءات جيدة جدًا لرفع مستوى الدخل للمواطنين، معقبًا: "الشعب كان لسة يادوب هيشم نفسه".

وأكد رئيس التحرير التنفيذي لموقع "الفجر"، أن الدولة المصرية أصبحت تتعامل بطريقة مختلفة، متابعًا: "زمان كنا بناخد مسكنات دلوقتي بنعمل جراحات باترة، لو في مشكلة بنستئصلها"، مشددًا على أن حل المشاكل من جذورها يؤدي لمستقبل أفضل للمواطنين.

وتابع: "أننا شهدنا تحمل من الشعب المصري، وجرأة من الحكومة المصرية لم نشهدها من قبل في إدارة أزمة كورونا".

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مصطفى ثابت كورونا بوابة الفجر الفجر الحكومة

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